Volksspielbühne Rissen: Potz vom Zuckermond

Die Volksspielbühne Rissen bringt das Stück „Potz vom Zuckermond“ auf die Bühne. Es stammt aus der Feder von Antje König, Gründerin und langjährigen Regisseurin des Theaters in Sülldorf. Mit einem großen Ensemble aus beiden Stadtteilen inszeniert die Volksspielbühne, unter der Regie von Lars Rösenberg, eine modere Version des Klassikers.

Potz ist eine Fantasiefigur, die Minchen sich in ihren Gedanken erschaffen hat. Eines Nachts taucht er auf, dieser total verrückte Potz. Zu dicht an den Rand vom Zuckermond gewagt, ist er einfach runtergefallen. Gemeinsam mit Minchen, ihren Geschwistern und ihrem Opa begibt sich Potz auf eine wundersame Reise in das Meer der Träume.

Weitere Informationen

Vom 9. bis 17. Dezember

Schulaula, Iserbarg 2, Rissen

Der Eintritt kostet 8 Euro.

Informationen und Tickets unter:

www.volksspielbuehne.de/eintrittskarten-online