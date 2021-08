Vorlesevergnügen für Kinder – jetzt Resttickets sichern

Bücherwürmer aufgepasst: das Hamburger VorleseVergnügen startet am Montag, 30. August, mit der sechsten Auflage. Fünf Tage lang gibt es in der ganzen Stadt Lesungen und Workshops für Kinder ab dem Vorschulalter bis hin zur Oberstufe.

VorleseVergnügen für Kinder und Jugendliche

Das Sommer-Literaturfestival bietet spannende Kurse für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen. Es gibt in den 34 Veranstaltungen Highlights rund ums Buch zu entdecken: am Vormittag für Schulklassen an besonderen Orten in ganz Hamburg und nachmittags für die ganze Familie im Kinderbuchhaus in Altona.

Grundschulkinder können die Welt von Ritter Rost entdecken, auf Detektivreise gehen, Comics zeichnen oder sich Vorlese-Tipps vom Profi holen. Aber auch für Jugendliche ist etwas dabei. Sie können lernen, wie man coole Songtexte schreibt oder an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme etwas über Widerstand im Zweiten Weltkrieg erfahren.

Ritter Rost eröffnet Literaturfestival

Ritter Rost wird das VorleseVergnügen eröffnen. Naja, nicht ganz. Aber sein Autor Jörg Hilbert und zwar gemeinsam mit dem Schirmherr, Schulsenator Ties Rabe, im Kinderbuchhaus des Altonaer Museums. Zwar finden vormittags schon Schulveranstaltungen statt, die offizielle Begrüßung erfolgt am Montag ab 17 Uhr.

Anschließend folgt eine unterhaltsame Lesung mit Musik und Bildern – denn auf der eisernen Burg taucht plötzlich ein Einhorn auf und sorgt mit anderen Tieren für großes Chaos beim rostigen Ritter.

Nur noch wenige Restkarten

Viele Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, die wenigen Restkarten finden Sie auf der Homepage des Veranstalters. Dort finden Sie auch das komplette Programm und weitere Informationen.

Veranstalter des Hamburger VorleseVergnügens sind das ›Autorenteam Hamburger Lesezeichen‹ (Cornelia Franz, Katja Reider, Kai Pannen und Andreas Schlüter) und die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V., die von Anfang an fester Partner des Festivals sind und zudem in ihren Nachbarschaftstreffs Begegnungen mit Autorinnen und Autoren in ganz Hamburg ermöglichen.

Alle teilnehmenden Kinder müssen einen negativen Test, einen Impf- oder Genesenen-Nachweis mitbringen und es gelten die aktuellen Bestimmungen zur Corona-Pandemie.