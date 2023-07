Waldspielplatz im Klövensteen – Ideen willkommen!

Wie und wo in Zukunft getobt, geklettert und der Wald erlebt werden kann, wird am 27. Juli in der Waldschule Klövensteen gezeigt. Zunächst haben Kinder von 10 bis 11.30 Uhr die Möglichkeit, den Plänen den letzten Schliff zu verpassen. Von 13 bis 14.30 Uhr haben dann auch alle anderen die Chance, das neue Spielplatzdesign aus erster Hand zu erfahren und mit dem Fachplanungsteam weitere Ideen zu besprechen.

Aktuell sehen die Planungen vor, dass nahe der Waldschule innerhalb des Wildgeheges ein neuer Spielplatz zum Naturerleben entsteht. Neben naturnahen Spielgeräten aus Robinienholz ist eine Modellierung des Geländes in Form größerer und kleinerer Hügel geplant. Die Hügel werden üppig mit heimischen Gehölzen, wie Hainbuchen, Feldahorn und Weiden bepflanzt. Zwischen den Sträuchern werden gezielt und dezent kleine Pfade und Verstecke vorgegeben. Diese können die Kinder im Laufe der Zeit prägen und weiterentwickeln. Das fördert die Fantasie der Kinder in einer naturnahen und gleichzeitig sehr spannenden Umgebung.

Naturnaher Spielplatz im Klövensteen

Auf natürliche Weise finden Kinder hier Raum, einerseits ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, und anderseits spielerisch die heimische Flora und Fauna in unmittelbarer Nähe zu entdecken und kennenzulernen. Die geplanten Spielgeräte fördern in erster Linie die motorischen Fähigkeiten der Kinder, indem sie zum Klettern und Balancieren einladen – wie zum Beispiel ein drei Meter großer „Eichhörnchenkobel“. Insgesamt sind die Spielgeräte in verschiedenen Formen und Abfolgen hintereinander als Parcour aufgebaut, so dass sich Rundlaufmöglichkeiten ergeben. Daneben ermöglichen einzelne Elemente das Schaukeln, Rutschen, Wippen und Kriechen. Für Kleinkinder gibt es einen Sandspielbereich. Wurzelteller samt Baumstümpfen sorgen hier für den Waldbezug. Sie werden ebenfalls zum Wühlen und Buddeln in Erde und Waldboden freigegeben. Für Eltern und Großeltern gibt es zudem Sitzbänke und Holzpodeste, die zum Verweilen einladen.

Der Spielbereich wird umzäunt. So, dass Kinder nicht in rückwärtige Bereiche des Wildgeheges oder in das Biotop eines Moores vordringen können. Direkt hinter der Einfassung entsteht in Sichtweite eine neue Eichhörnchen-Futterplattform. Diese lädt zur Wildtierbeobachtung ein und schlägt gleichzeitig eine thematische Brücke zum Naturspielbereich.

Der Bau eines neue Waldspielplatzes ist ein Bestandteil vom „Zukunftskonzept Wildgehege Klövensteen“, das von zwei Bürgerinitiativen ausgearbeitet und von der Bezirksversammlung Altona beschlossen wurde.