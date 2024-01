Was sind die beliebtesten Vornamen in Hamburg?

Im Bezirk Altona kamen 2023 insgesamt 3.392 Babys zur Welt, etwas weniger als 2022 (3.640). Während bei den Mädchen alte Bekannte dominierten, wie Emma und Ida, gab es bei den Jungen in Sachen Vornamen eine Überraschung: Finn, der 2022 nicht einmal die Top-Ten erreicht hatte, liegt nun auf Platz 1.

Top 10 der Mädchenvornamen im Bezirk Altona:

1. Emilia (28)

2. Emma (18)

3. Ida (18)

4. Lina (17)

5. Charlotte (15)

6. Ella (12)

7. Mia (12)

8. Mila (12)

9. Ava (11)

10. Liv (11)

Top 10 der Jungen im Bezirk Altona:

1. Finn (17)

2. Theo (17)

3. Henry (16)

4. Emil (15)

5. Felix (15)

6. Levi (15)

7. Paul (15)

8. Adam (14)

9. Leo (14)

10. Liam (14)

Der Name Noah, der 2023 deutschlandweit zum wiederholten Male am häufigsten gewählt wurde und im Bezirk Eimsbüttel auf dem dritten Platz landete, taucht in der Liste der Top 10 im Bezirk Altona jedoch nicht auf.