Wildgehege öffnet vorzeitig

Um die Sicherheit des Wildparks für Besuchende wiederherzustellen, haben die Mitarbeitenden des Bezirksamtes tagelang die Sturmschäden aufgearbeitet. Die Gefahr herabfallender Äste wurde behoben. Somit kann das Wildgehege ab Samstag, den 5. März 2022, ab 10 Uhr wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten öffnen.

Uhu-Anlage umgezogen

Die Sturmereignisse sind jedoch nicht spurlos am Wildgehege vorbeigegangen. Die Stürme im Februar beschädigten die bereits in die Jahre gekommene Uhu-Anlage stark. Für den Schutz der Vögel ist sie daher jetzt nicht mehr geeignet. Die Uhus sind „umgezogen“ und befinden sich im rückwärtigen Raum des Wildgeheges und hoffen darauf, dass sie möglichste schnell wieder in ihr gewohntes Zuhause ziehen können.