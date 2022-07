Zeugnis bereitet Sorgen? Beratungsdienst anrufen!

Die Sommerferien stehen vor der Tür und das bedeutet: Zeugnisvergabe! Bis Mittwoch, 6. Juli, bekommen rund 257.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg ihr Zeugnis.

Darin stehen in Noten und Bewertungen – wichtige Hinweise auf die schulischen Leistungen in Einschätzung der Lehrerinnen und Lehrer. Aber manchmal fällt das Zeugnis nicht so aus wie erhofft oder erwartet. Dann kann es schnell zu Problemen oder Sorgen bei Kindern und Eltern führen.

Zeugnisdienst als Beratungsangebot

Dafür hat die Schulbehörde sich etwas einfallen lassen: Die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren bieten einen telefonische Zeugnisdienst an.

Erfahrene Schulpsychologinnen und -psychologen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen und Lehrkräfte stehen mit fachkundigem Rat bereit und können helfen, Ursachen für die schulischen Schwierigkeiten zu finden und Wege aus einer Krisensituation aufzeigen. Die Beratung ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym.

Telefonischer Zeugnisdienst

Dienstag, 5. Juli bis Donnerstag, 7.Juli 2022,

jeweils 8.30 bis 16.00 Uhr

Telefonnummer 040 42 89 92 002

Zudem bekommen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte fachliche Beratung und Unterstützung bei schulischen Problemen in den 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren. Kontaktdaten zu allen Beratungsabteilungen der ReBBZ finden Sie online.