Zeugnis-Sorgen? Beratungsstelle anrufen!

Es ist wieder soweit: Am Donnerstag, 26. Januar erhalten rund 257.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg ihr Zeugnis. Zeugnisse sind aus dem deutschen Schulsystem nicht wegzudenken. Denn sie enthalten wichtige Hinweise auf die Entwicklung der schulischen Leistung, gemäß der Einschätzung der Lehrenden.

Trotzdem – oder gerade deswegen – kann das Zeugnis für Sorgen, Probleme oder auch Streit sorgen. Für alle Kinder, Jugendliche und Eltern, bei denen dies der Fall ist, haben die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBz) der Schulbehörde einen telefonischen Zeugnisdienst eingerichtet.

Erfahrene Schulpsychologen, Sozialpädagogen und Lehrkräfte stehen mit fachkundigem Rat bereit. Sie können helfen, Ursachen für die schulischen Schwierigkeiten zu finden und Wege aus einer Krisensituation aufzeigen. Die Beratung ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym.

Hier gibt es Hilfe bei Zeugnis-Sorgen

Telefonisch sind die Beratenden von Mittwoch, 25. Januar, bis Freitag, 27. Januar, für Sie da. Jeweils wischen 8.30 Uhr und 16 Uhr erreichen Sie sie unter der Nummer 428 99 20 02.

Auch persönliche Hilfe ist möglich. In den 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren erhalten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte fachliche Beratung sowie Unterstützung bei schulischen Problemen. Im Hamburger Westen gibt es die Beratungsstelle Altona an der Holstenstraße und die Beratungsstelle Altona-West in Lurup. Kontaktdaten zu allen Beratungsabteilungen der ReBBZ finden Sie zudem online.