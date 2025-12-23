Blankeneser Neujahrsempfang 2026: Zurück zu den Wurzeln – und mit neuem Schwung

Damit erfüllt sich ein vielfach geäußerter Wunsch aus dem Stadtteil und den Elbvororten, das gesellschaftliche Highlight wieder näher an seine Wurzeln zu bringen. Die Rückkehr markiert nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch einen programmatischen Neuanfang: Jünger, weiblicher und vielfältiger soll der Empfang werden – so Verlegerin Nathalie Dunger, die seit Anfang des Jahres den Hamburger Klönschnack Verlag führt.

Das neue Konzept für den Neujahrsempfang setzt auf frische Impulse und eine bewusst erneuerte Gästeliste, um den Austausch zwischen Generationen und Branchen zu fördern. Neben prominenten Rednern wie Haspa-Vorstand Dr. Harald Vogelsang und Ex-NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stehen in diesem Jahr gleich drei profilierte Frauen auf der Bühne: FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Grünen-Vorsitzende Katharina Dröge und Journalistin Julia Ruhs. Die Veranstalter betonen Offenheit, Dialogbereitschaft und gegenseitigen Respekt als Markenzeichen des Empfangs. Erwartet werden rund 900 Gäste, darunter viele bekannte Namen und neue Gesichter.

Mit dem Neustart auf dem Süllberg und einem vielfältigen Programm setzt der Blankeneser Neujahrsempfang ein Zeichen für Tradition und Aufbruch zugleich – und bleibt damit eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse Hamburgs zum Jahresbeginn.

