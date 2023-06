Mediaberater*in (w/m/d) – Teilzeit

Der Hamburger Klönschnack ist ein Titel der FUNKE Mediengruppe. FUNKE gehört zu den führenden Arbeitgebern der Medienbranche. Von Online-Portalen über Zeitungen und Zeitschriften bis hin zu Radio und Podcast – die Vielfalt unserer Titel, Marken und Genres ist einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Genauso vielfältig sind auch die Talente unserer rund 1.700 Journalist*innen und 3.800 Medienmacher*innen, die jeden Tag in ganz Deutschland mit Leidenschaft und Innovationskraft die Zukunft der Medien mitgestalten.

Deine Aufgaben als Mediaberater*in

• Du vermarktest aktiv den Hamburger Klönschnack im Hamburger Westen und in der Metropolregion

• Du akquirierst mit Freude neue Kund*innen und liebst es, im Kundengespräch -bedarfsorientiert zu beraten

• Du setzt eigenverantwortlich Verkaufsaktionen um, erstellst Angebote und verfolgst diese bis zum Vertragsabschluss

• Insbesondere die letzte Meile im Verkaufsgespräch bringst Du zum Abschluss

• Du pflegst Kundendaten und berichtest regelmäßig über die Entwicklung des Verkaufsgebietes und den Wettbewerb

• Du entwickelst im Team Ideen für neue Werbeformate Dein Profil

Das bringst Du mit

• Du hast eine kaufmännische Berufsausbildung oder bist Quereinsteiger mit Verkaufs- und Beratergenen

• Du liebst es mit Menschen zu arbeiten und durch die Beratung Deiner Kunden Lösungen für deren Kommunikationsziele zu liefern

• Du kennst Dich in der Medienlandschaft aus

• Du magst die Herausforderung und fühlst Dich in einem agilen Arbeitsumfeld wohl

• Kontaktfreudigkeit, Hartnäckigkeit und kommunikative Stärke sind für diese Position ebenso wichtig, wie die Fähigkeit zu konzeptionellem und kreativem Denken

• Ein versierter Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen ist für Dich selbstverständlich Deine Benefits

Das bieten wir Dir

• Top ausgestattet: In Blankenese erwartet Dich Dein modern ausgestatteter Arbeitsplatz; neueste Hard- und Software erlauben auch mobiles Arbeiten

• Dein Weg zu uns: Wir beteiligen uns mit einem Zuschuss an Deinem Ticket im öffentlichen Nahverkehr sowie an Deinem Leasing-(E-)Bike

• Entwickle Dich mit uns: Wir ermöglichen Dir die Teilnahme an individuellen Coachings, Workshops oder (Online)-Trainings im Rahmen unserer FUNKE Akademie

• Halte Dich fit und gesund: Profitiere von unseren Kooperationen mit verschiedensten Fitnessstudios und lasse Dich für deine mentale und körperliche Gesundheit individuell beraten

• Corporate Benefits: Wir bieten Dir ein Benefit-Portal mit attraktiven Rabatten und Abos

So bewirbts Du Dich bei uns

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine Bewerbung an Henrike Heymann henrike.heymann@funkemedien.de