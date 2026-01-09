Blankeneser Neujahrsempfang 2026 trotzt Schneesturm – Erste Impressionen

Der 31. Blankeneser Neujahrsempfang war ein ganz besonderer: Nicht nur, dass das Event wieder zurück zu seinen Wurzeln nach Blankenese kehrte, er wurde auch von 20 Zentimeter Neuschnee begleitet. Den Witterungsbedingungen zum Trotz durfte der Hamburger Klönschnack über 800 Gäste auf dem Süllberg begrüßen.

Ursprünglich war der Blankeneser Neujahrsempfang ein kleines Fest in Blankenese zum Jahresbeginn. Es zählte anfangs lediglich 60 Gäste. In diesem Jahr fand der Empfang zum 31. Mal statt. Inzwischen ist er ein gesellschaftliches Großereignis und einer der schönsten Empfänge der Stadt. „Manchen gilt er als kleiner politischer Aschermittwoch des Nordens“, wie Klaus Schümann, Chefredakteur und Herausgeber des Klönschnacks, über den Neujahrsempfang einst sagte.

Mit der Rückkehr auf den Süllberg erfüllte sich ein vielfach geäußerter Wunsch aus dem Stadtteil und den Elbvororten, das gesellschaftliche Highlight wieder näher an seine Wurzeln zu bringen. Die Rückkehr markiert nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch einen programmatischen Neuanfang: Jünger, weiblicher und vielfältiger sollte der Empfang werden – so Verlegerin Nathalie Dunger, die seit Anfang des Jahres den Hamburger Klönschnack Verlag führt.

Das Grußwort hielt wie gewohnt Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (SPD). Die Festreden hielten Haspa-Vorstand Dr. Harald Vogelsang, Grünen-Vorsitzende Katharina Dröge und Journalistin Julia Ruhs.

Ein besonderer Dank geht an Wolfgang Kubicki (ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Bundestages), der spontan für Partei-Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann einsprang. Ebenfalls kurzfristig verhindert war Armin Laschet (CDU).

Impressionen vom Blankeneser Neujahrsempfang

Auch beim 31. Mal glänzte der Empfang mit einer bunten Mischung. Lokale Persönlichkeiten aus Politik, Industrie, Gewerbe, Kunst und Handwerk waren dabei. Jünger, weiblicher, vielfältiger? Das ist geglückt! Hier finden Sie ein paar erste Eindrücke.

Fotos: Carsten Genz, Claudia Tejeda, Beate Zoellner