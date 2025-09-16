Am 27. September lädt das Restaurant Reitstall Klövensteen in Schenefeld zu einer Küchenparty der Extraklasse ein. Die Gäste tauchen ein in eine Welt voller Genuss und Überraschungen. Neben verschiedenen Gastköchen präsentieren sich Top-Winzer mit ihren besten Tropfen. Feinste Beats vom DJ vervollständigen den kulinarischen Abend.

Bekannte Köche zaubern ihre Kreationen an Live-Kochstationen

Rund zehn verschiedene Gastköche zaubern ein mehrgängiges Menü, das von der Reitstall-Küche bis hin zum Sterne-Niveau reicht. An Live-Stationen erleben Sie hautnah, wie die Köche ihre Meisterwerke zubereiten. Mit dabei sind u.a. Dirk Luther (Alter Meierhof), Thomas Nerlich (Hygge), Stefan Fäth (Jellyfish) und Kirill Kinfelt (Kinfelts). Aber das ist noch nicht alles: Begleitend stellen fünf exklusive Winzer ihre Weine vor, welche perfekt auf die kulinarischen Kreationen abgestimmt sind. Lassen Sie sich von den Aromen verführen und genießen die beste Kombination aus feinstem Essen und edlen Tropfen. Für die richtige Stimmung sorgt ein DJ, der mit angesagten Beats die Tanzfläche zum Beben bringt. Lassen Sie sich von der Musik mitreißen und feiern die Nacht durch.

Ticketpreis: 159 Euro pro Person

Für diesen Preis gibt es ein kulinarisches Erlebnis der Spitzenklasse, bei dem nicht nur auf höchstem Niveau gespeist wird, sondern auch die Gelegenheit besteht, direkt mit den Köchen und Winzern zu interagieren. Zusätzlich umfasst der Preis die gesamte Veranstaltung – alle Getränke, die Live-Kochstationen bis hin zum Tanzvergnügen bis in die Nacht. Kommen Sie vorbei und erleben eine unvergessliche Nacht voller kulinarischer Highlights, exklusiver Weine und großartiger Unterhaltung.

Hier Tickets sichern und mehr über die Küchenparty im Restaurant Reitstall Klövensteen erfahren.