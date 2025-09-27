40 Jahre Museum Langes Tannen

Das Museum Langes Tannen zeigt aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens erstmals sowohl in der wiederaufgebauten Scheune als auch im Herrenhaus eine Ausstellung mit Werken von 40 Künstlerinnen und Künstlern. Sie alle haben mit Präsentationen dazu beigetragen, das Museum zu einem Kunstmittelpunkt der Region zu machen. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Dezember zu sehen.

Die Organisatoren dieser besonderen Ausstellung zeigen sich gerührt vom Engagement „ihrer“ Künstlerinnen und Künstler: „Allen Beteiligten sei herzlich gedankt, dass sie sich auf dieses spannende Projekt eingelassen haben, das vielfältige Themen und künstlerische Positionen in Malerei, Graphik, Illustration, Skulptur und Keramik in einer kaleidoskopartigen Präsentation zusammenführt.“

Beteiligte Künstlerinnen und Künstler

Detlef Allenberg, Friedel Anderson, Jutta Bauer Gudrun Becker, Falko Behrendt, Thorsten Berndt Hinnerk Bodendieck, Eiko Borcherding, Wilfried Botha Cathy Fleckstein, Frauke Gloyer, Erhard Göttlicher Jörgen Habedank, Rosa Hipp, Volker Hinz, Manuel Knortz, Ole Könnecke, Jonas Kötz, Tom Krausz, Torben Kuhlmann, Reinhard Lau, Kerstin Meyer, Gisela Mott-Dreizler, Anke Müffelmann, Michael Pflüger Peter F. Piening, Knud Plambeck, Jens Rassmus Jo Röttger, Erich Saemann, Winni Schaak, Axel Scheffler, Walter Schels, Manfred Sihle-Wissel Annette Streyl, Ellen Sturm, Reiner Ter, Volker Tiemann, Sabine Wilharm, Inken Neumann-Woldsen, Gast: Şakir Gökçebağ

Ort und Zeit

Museum Langes Tannen Uetersen, Heidgrabener Straße 1, 25436 Uetersen, www.langes-tannen.de

Ausstellungsdauer

21. September 2025 bis 4. Januar 2026

Mi., Sa. und So. 14 bis 18 Uhr

Zusätzliche Öffnungstage:

3. Oktober (Tag der dt. Einheit)

31. Oktober (Reformationstag)

26. Dezember (2. Weihnachtstag)