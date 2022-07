50 Jahre Lola Rogge Schule im Hirschpark

In diesem Jahr wird die Lola Rogge Schule 95 Jahre alt – und seit fünfzig Jahren wird in den Räumen der historischen Godeffroyvilla getanzt.

Die Schulleitung lädt am 3. Juli ab 15 Uhr zum 50-jährigen Jubiläumssommerfest der Lola Rogge Schule im Hirschpark ein. Auf der Terrasse des Hauses werden Studierende ihre Tänze zeigen. Auch gemeinsames Tanzen der vielen Freundinnen und Freunde der Lola Rogge Schule ist vorgesehen. „Schnuppergäste“ sind ebenfalls herzlich willkommen.

Der schwere Start hat sich gelohnt

Schulleiterin Christiane Meyer-Rogge-Turner, Tochter von Lola Rogge, erinnert sich, wie sie mit nur zwei Kindern die allererste Tanzstunde für 6-Jährige hier unterrichtet hat. Daraus sind inzwischen 45 Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche von insgesamt 55 des nachmittags- und abendlichen Kursangebots geworden. Der nicht so leichte Start vor 50 Jahren hat sich gelohnt. Auch Lola Rogge unterrichtete im Hirschparkhaus (wie das Schulgebäude nun genannt wurde) ihre treuen ehemaligen Tänzerinnen. Gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen unterrichtete sie drei Berufsausbildungsklassen für Tanzpädagogik.

Die Ursprünge

Ursprünglich mietete man das Haus im Hirschpark auf den Wunsch der damals 27-jährigen Christiane Meyer-Rogge-Turner. Sie wünschte sich zusätzlichen Raum für Probenarbeit, die im Haupthaus der Schule in der Tesdorpfstrasse am Dammtor nicht möglich war. Aber sie hatte sich

verrechnet. Das rasch wachsende Unterrichtsangebot der Schule besetzte zunehmend die Räume. Der Traum von unbeschwerter künstlerischer Arbeit in Blankenese/Nienstedten war bald ausgeträumt. Heute proben die Studierenden im letzten Semester ihre Abschlusschoreographien sonntags.

Neue Schule im Kiebitzhof

Die neue, moderne, inzwischen 20-jährige Lola Rogge Schule im Kiebitzhof verfügt nun über einen Performanceraum, der in ein kleines Theater umgewandelt werden kann. Dieser Traum der Schulleiterin ist in Erfüllung gegangen. Samstags finden im Hirschparkhaus zusätzlich zu den coronabedingt ausgelagerten Kursen zudem auch Kurse für Ukrainerinnen und Ukrainer statt. Darüber freut sich das gesamte Team der Schule. Eine Tanzspende unter der Leitung einer jungen ukrainischen Tanzpädagogin, die dem Hirschparkhaus und der Lola Rogge Schule Ehre macht.