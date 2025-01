Dennis Duront, vielen bekannt aus dem Musical „König der Löwen“, verzauberte bereits mehrfach die Besucher der Blankeneser Straßenfestes. Am 20. Dezember war der Sänger Dennis Durant wieder Teil des lebendigen Adventskalenders in Blankenese. Damals war das eher ein spontaner Auftritt, wie sich die Beteiligten erinnern. Dabei kam eine Idee auf, die nun Wirklichkeit wird: der Afterwork Swing & Soul. Der Name ist Programm. Am 4. Januar startet die Konzertreihe um 19 Uhr mit Livemusik im Don a Roma am Blankeneser Bahnhof. Bis Juni sind monatliche Wiederholungen geplant. Die nächsten Termine für den Afterwork Swing & Soul sind am 6. Februar sowie am 6. März.

Es geht auch eine Nummer größer

Die Blankenese Interessengemeinschaft (BIG) feierte im vergangenen Jahr ihr erstes Classic Event auf dem Süllberg. Es war der Start zu einer neuen Kulturreihe. Am 16. Mai findet diese mit Dennis Durant & Band auf dem Süllberg eine Fortsetzung. Klassiker von James Brown, Kool and the Gang, Barry White, Stevie Wonder, Aretha Franklin und vielen mehr sind dann zu hören. Tickets hierfür gibt es ab sofort für 45 Euro auf der Webseite der BIG unter: Swing & Soul 2025.