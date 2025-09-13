Bargheer Museum: Mit Pauken und Trompeten

Vom 21. September bis 1. März 2026 zeigt die HASPA im Bargheer Museum in Othmarschen die neue Ausstellung „Mit Pauken und Trompeten. Musik in Bildern der Klassischen Moderne Hamburgs.“ Rund 60 Werke, vor allem aus den 1920er-Jahren, unter anderem aus dem Nachlass Eduard Bargheers, werden ausgestellt. Im hamburgischen Umfeld des Künstlers spielte Musik eine große Rolle: Klassik, Jazz, Country und Charleston wurde in Gemälden, Grafiken und Skulpturen zu klingenden Bildern.

Zeit und Ort

Vom 21. September bis 1. März, Bargheer Museum, am Eingang zum Jenischpark, Hochrad 75, Othmarschen