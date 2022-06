Midnight-Swingstars auf der „Batavia“

Die Midnight-Swingstars sind eine Jazz-Combo „der feinen Art“. Jeder einzelne Musiker bringt seine individuelle musikalische Vergangenheit mit ein. Die ist beim einen klassischer Natur, bei anderen sind es internationale Erfahrung oder die jahrelange Routine in verschiedensten Bands. Abgerundet wird die Performance durch ein „Highlight“: den Sänger Frank Dainat, der als Schüler des Gesangsdozenten Ken Norris auch bei der SWING Ing Bigband in Harburg mitwirkt und den unverkennbaren „Frankysound“ präsentiert. Neu mit dabei ist Eckart Gröhn, ein Spitzenmusiker aus Kiel, der an Trompete, Flügelhorn und Gesang eine weitere Bereicherung der Band darstellt. Im Juli sind sie auf dem Theaterschiff „Batavia“.

Swing auf der „Batavia“

Die Midnight-Swingstars haben ihr Publikum schon öfter zu Begeisterungsstürmen mitgerissen. Die Multi-Stilisten sind hauptsächlich mit Swing -, Dixie und Bossa-Rhythmen zu hören, getreu dem Great American Songbook. Nicht zu verkennen sind trotzdem ihre Wurzeln im Blues, New Orleans und Mainstream -Jazz. Wer den tanzbaren Swing der Bigband-Ära mag, wird beim Gig auf dem Theaterschiff voll auf seine Kosten kommen.

Die „Batavia“

Das Theaterschiff ist bereits 100 Jahre alt. Es hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, um die sich unzählige Anekdoten und Seemannsgarn ranken. Auf Fahrt geht das maritime Schätzchen längst nicht mehr, allein schon wegen der Eindeichung. Doch Hannes Grabau, der „Käpt’n“, verwirklichte seinen Traum: Er machte die Batavia zum Theaterschiff. In diesem Jahr feiert der Kulturkahn sein 50. Jubiläum. Unterschiff gibt es ein Theater mit rund 70 Plätzen. Der Spielplan ist bunt und abwechslungsreich: hauseigene Inszenierungen von der Klamotte bis zur Tragödie, Kindertheater, Gastspiele, Live-Jazz, Kabarett, Autorenlesungen und vieles mehr sieht man hier. Seit 11 Jahren gibt es außerdem das Batavia-Kleinkunst-Festival.

Termin und Tickets

Midnight-Swingstars