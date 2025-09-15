BIG Classic Event 2025 – Rückschau

Die Blankenese Interessengemeinschaft (BIG) lud am 14. September 2025 erneut zum „BIG Classic Event“ auf dem Süllberg ein. Star des Abends war, wie schon beim erstmaligen Classic Event 2023, die preisgekrönte Konzertpianistin Sophia Weidemann.

Die preisgekrönte Pianistin Sophia Weidemann

Sie spielte Werke von Franz Schubert (D946) sowie Johannes Brahms (Opus 118) . Sophia Weidemann ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe sowohl als Solistin, wie auch als Kammermusikerin. Mit ihrem Kammermusik-Ensemble Kyklos Chambers gewann sie im Sommer 2022 den 1. Preis beim Virtuoso e Belcanto Festival in Italien. Als Solistin errang sie erste Preise beim internationalen Alexander-Scriabin-Wettbewerb in Paris (2019) und beim Béla-Bartók-Klavierwettbewerb in Wien (2015).

Christina Oral (BIG)) organisierte das Kulturereignis gemeinsam mit BIG-Vorstand Oliver Diezmann. Über den erfolgreichen Abend sagt Sie: „Unser zweites BIG Classic Event mit Sophia Weidemann vereinte Leidenschaft, musikalische Brillanz und feine Kulinarik zu einem Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.“

Menü und Unterstützer

Der Abend startete mit einem stimmungsvollen Empfang, gefolgt von Musik und Kulinarik. Die Küche des traditionsreichen Süllbergs präsentierte ein fein abgestimmtes Drei-Gänge-Menü, das die musikalischen Darbietungen ergänzte.

Möglich wurde der Abend durch zahlreiche Sponsoren, darunter die Haspa, Engel & Völkers und C. Bechstein. Veranstalter war die Blankenese Interessen-Gemeinschaft.