Trends

15. September 2025
Kultur

BIG Classic Event 2025 – Rückschau

Am 14. September 2025 verwandelte sich der Kristallsaal des Süllbergs in Blankenese erneut in eine Bühne für große klassische Musik und feine Küche. Star des Abends war die preisgekrönte Pianistin Sophia Weidemann.

Sophia Weidemann spielte erneut virtuos auf dem Big Classic Event. Diesmal Werke von Schubert und Brahms. // Foto: Sophia Weidemann

Die Blankenese Interessengemeinschaft (BIG) lud am 14. September 2025 erneut zum „BIG Classic Event“ auf dem Süllberg ein. Star des Abends war, wie schon  beim erstmaligen Classic Event 2023, die preisgekrönte Konzertpianistin Sophia Weidemann.

Die preisgekrönte Pianistin Sophia Weidemann

Sie spielte Werke von Franz Schubert (D946) sowie Johannes Brahms (Opus 118) . Sophia Weidemann ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe sowohl als Solistin, wie auch als Kammermusikerin. Mit ihrem Kammermusik-Ensemble Kyklos Chambers gewann sie im Sommer 2022 den 1. Preis beim Virtuoso e Belcanto Festival in Italien. Als Solistin errang sie erste Preise beim internationalen Alexander-Scriabin-Wettbewerb in Paris (2019) und beim Béla-Bartók-Klavierwettbewerb in Wien (2015).

Christina Oral (BIG)) organisierte das Kulturereignis gemeinsam mit BIG-Vorstand Oliver Diezmann. Über den erfolgreichen Abend sagt Sie: „Unser zweites BIG Classic Event mit Sophia Weidemann vereinte Leidenschaft, musikalische Brillanz und feine Kulinarik zu einem Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Menü und Unterstützer

Der Abend startete mit einem stimmungsvollen Empfang, gefolgt von Musik und Kulinarik. Die Küche des traditionsreichen Süllbergs präsentierte ein fein abgestimmtes Drei-Gänge-Menü, das die musikalischen Darbietungen ergänzte.

Möglich wurde der Abend durch zahlreiche Sponsoren, darunter die Haspa, Engel & Völkers und C. Bechstein. Veranstalter war die Blankenese Interessen-Gemeinschaft.

Die Sponsoren, Partner und Organisatoren des Abends mit Sophia Weidemann (im roten Kleid).
Die Sponsoren, Partner und Organisatoren des Abends mit Sophia Weidemann (im roten Kleid).  v.l.: Sabrina und Sören ILLbruck – Grundstücksverwaltung Wittorf e.K.; Lukas Lange – SecureVibe; Nils Seemann – Beerdigungs- Institut  Seemann & Söhne KG  und Präsident Lions Club Blankenese; Lukas Schwenkau – SecureVibe; Maren Seemann; Christina Oral – Quartiersmanagement Team Blankenese Interessen-Gemeinschaft; Sophia Weidemann – Konzertpianistin; Oliver Diezmann – 1. Vorsitzender Blankenese Interessen-Gemeinschaft; Roksana Maria von Dobrzyn – Haspa Hamburg Stiftung; Alexander Lühdorff – Direktor Haspa Blankenese; Thomas Sobania – Haspa Hamburg Stiftung und Direktor, Leiter Privat Banking Elbvororte; Stefanie Kehr – Stefanie Kehr Floristik; Lorenzo Vazzano – Süllberg Gastronomie; Philip Pavel – Pavel Hörsysteme; J. von Dobrzyn

