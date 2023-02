„Booktalk“ in der Stadtbücherei Wedel startet

Lesekreise erfreuen sich einer ungebrochenen Beliebtheit, sprechen aber derzeit meist eher die etwas ältere Zielgruppe an. Da es Anfragen von jungen Leuten gab, ruft die Stadtbücherei Wedel jetzt den „Booktalk“ ins Leben:

Der Lesekreis lehnt sich an den Instagram-Trend #booktok an. Ziel ist ein persönlicher Austausch in kleiner, gemütlicher Runde über Lieblingsbücher. Die Genregrenzen spielen dabei keine Rolle: ob BookTok, New Adult, Fantasy oder Jugendbücher – man bespricht, was gefällt. Der „Booktalk“ in der Stadtbücherei richtet sich an alle Interessierten zwischen 5 und 25 Jahren.

Weitere Informationen zum „Booktalk“

Das Treffen findet immer am letzten Donnerstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr in der Jugendecke der Bücherei statt und startet am Donnerstag, 23. Februar. Geleitet wird der Lesekreis von Bücherei-Mitarbeiterin Janet Akgül, die viele Jugendliche schon aus den Schulbibliotheken der EBG und der GHS kennen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Interesse reicht ein Anruf zur Anmeldung: 04103 / 9359-12.