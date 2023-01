Das Beste vom Poetry Slam an einem Tag

Ein ganzer Tag, gewidmet nur dem gesprochenen Wort. Und das in einer der spektakulärsten Locations, die Hamburg zu bieten hat: der Best of Poetry Slam Day in der Elbphilharmonie!

David Friedrich ist in der Slam-Szene alles andere als unbekannt. Beim Best of Poetry Slam Day ist er mit einem Workshop und als Moderator dabei. // Foto: ©Danie Dittus