Die Lagerfeuerkonzerte sind zurück

Die Lagerfeuerkonzerte sind in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe geworden. Die heimelige Atmosphäre und das breit gefächerte Programm locken Gäste aus der ganzen Region an. In diesem Jahr startet die Reihe mit zwei Musikgruppen.

Die Mischung machts

The Jazz Book Song Trio bietet ein breites Repertoire an populären Jazz-Songs, die durch große Künstlerinnen und Künstler wie Ella Fitzgerald und Frank Sinatra bekannt geworden sind. Die zweite Musik-Formation des Abends ist das Pezhvak Ensemble. Pezhvak ist persisch und bedeutet Echo. Der Sänger und Gitarrist Hesam mit Sepehr, einem Percussionisten, Geigerin Steffi und Kontrabassist Martin treffen sich zwischen Klassik, Jazz, Rock´n Roll. Zusammen ergibt das eine einzigartige Mischung.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es gibt Stockbrot sowie Snacks und Getränke des örtlichen Lokals Osborn 53. Bei schlechter Witterung wird das Konzert in den Bürgersaal verlegt.

Donnerstag, 22. Mai, 17 bis 20 Uhr, Wiese vorm Bürgerhaus Bornheide (rotes Haus), Bornheide 76. Danach geht es weiter mit einer „Offenen Bühne".