Die Tüdelband: Bandjubiläum mit Konzert auf St. Pauli – 07.11.2024

Am 7. November ist es so weit: Die Tüdelband feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Das ginge wohl kaum stilechter als mit einem Konzert im legendären Knust auf St. Pauli. Kommodig geht es auf eine musikalische Reise durch die Bandgeschichte, gespickt mit Anekdoten aus dem Tour-Alltag in der norddeutschen Tiefebene. Mal tanzbar und mit elektronischen Einflüssen, mal melancholisch und ganz pur bewegen sich die Songs mit plietschen Texten auf Wegen abseits von Möwenschiet und Heimatfolklore.

Über Die Tüdelband

Die Tüdelband trat 2022 in Dänemark beim LIET International Festival auf, dem ESC für Regional- und Minderheitensprachen. Für das aktuelle Album „Koppheister“ wurde Die Tüdelband mit dem Fritz-Reuter-Literaturpreis ausgezeichnet. Außerdem hat die sympathische Band jeden Monat eine Kolumne im Hamburger Klönschnack.

Zeit und Ort

Das Jubiläumskonzert am 7.11.24 beginnt um 20 Uhr im Knust, Neuer Kamp 30, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es für 16,75 Euro im Vorverkauf unter www.dietuedelband.de oder an der Abendkasse für 20 Euro.