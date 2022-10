Dingle FolkFest macht halt in Osdorf

Der Name des Musikfestivals geht auf die irische Halbinsel Dingle zurück, von der die Musikerinnen und Musiker stammen. Mit dabei sind Teresa Horgan (Gesang & Flute), Meabh Ní Bheaglaoich (Gesang & Akkordeon), Ríona (Gesang) und Matt Griffin (Gitarre). Sie treten am Mittwoch, 2. November, 19 Uhr, beim Dingle FolkFest im Bürgerhaus Bornheide in Osdorf auf. In der ersten Programmhälfte des Konzerts in der Bornheide wird es eine Solo-Performance geben. In der zweiten Programmhälfte kommen dann die drei wunderbaren Stimmen hinzu.

Weitere Informationen

Dingle FolkFest

Mittwoch, 2. November, 19 Uhr

Bürgerhaus Bornheide

Bornheide 76, 22549 Hamburg

Eintritt:

20 Euro regulär / Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen 12 Euro ermäßigt / Stadtteilkarten im Bürgerhaus Bornheide kosten 5 Euro

Kartenvorbestellungen beim Anrufbeantworter von Crossdorf unter 040 – 80020608

www.crossdorf.de