Ein Wochenende voller Kunst

Wer Lust auf Kunst hat, kommt dieses Wochenende voll auf seine Kosten. Denn von heute an bis Sonntagabend reihen sich mindestens drei Veranstaltungen rund um Kreativität und Kunst aneinander.

Den Anfang macht die Kreativnacht St. Pauli, die heute um 18 Uhr startet. Zwischen Reeperbahn und Pferdemarkt laden Künstlerinnen, Künstler und Kreative in ihre Ateliers, Werkstätten, Wohnungen und Hinterhöfe ein. Zwischen aktuellen Mode-Kollektionen von Kopf bis Fuß, Fotokunst in allen Varianten und Formaten und Zeichnung sowie Malerei jeglicher Coleur von ansässigen Designern und Künstlern finden sich an über 30 Stationen auch Führungen, Live-Malerei und Lesungen. Alles begleitet von gepflegter Live-Musik aus verschiedensten Genres.

Am 2. September ist es wieder so weit – zum vierten Mal bringt „Nissis Kunst auf Rädern“ Kunst- und Autoliebhaber zusammen. Wer seinen Samstagnachmittag etwas außergewöhnlicher gestalten möchte, kann ab 14 Uhr seltene Klassiker von Porsche, Rolls Royce und Co bestaunen. Ausgestellt werden die Oldtimer sowohl auf dem Überseeboulevard als auch vor der Galerie Nissis Kunstkantine. Komiker Otto Waalkes und Sängerin Larissa Kerner werden neben verschiedenen lokalen Künstlerinnen und Künstlern vor Ort sein und sich live ans Werk machen. Live-Musik und DJs, kulinarischen Köstlichkeiten sowie erfrischenden Drinks vervollständigen das Programm.

Am Sonntag geht es direkt weiter: Das Festival „Hamburg zeigt Kunst“ feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Der Überseeboulevard verwandelt sich an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr in Galerie und Bühne für Kunstschaffende aus allen Bereichen. Zusätzlich können Besucherinnen und Besucher bei bunten Workshop-Angeboten selbst kreativ werden. Untermalt wird die Veranstaltung dieses Jahr von Live-Musik und spannenden Walking Acts. Außerdem besteht die Möglichkeit für Kunstinteressierte, einzigartige Werke der Ausstellenden für ihr Zuhause zu erstehen.