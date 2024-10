Nicole Wollschlaeger liest aus ihrem neuen Elb-Krimi – 10.10.2024

Die in Pinneberg geborene Autorin Nicole Wollschlaeger legt mit „Elbschatz“ wieder einen humorvollen Elb-Krimi mit Tiefgang vor. Im Oktober stellt sie ihn in der Stadtbücherei Wedel vor. Zum Inhalt: Unfreiwillig strandet eine Düsseldorfer Reisegruppe in Kophusen. Der Bus ist defekt. Während die Gäste in dem kleinen Dorf festsitzen und auf den Ersatzbus warten, wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Das Kophusener Ermittler-Trio gerät auf die Spur eines mysteriösen Geocachers, an dessen Verstecken immer wieder ein weißer Kastenwagen auftaucht. Kommissar Goldberg ahnt, dass die kuriosen Funde nicht Teil einer gewöhnlichen Schatzsuche sind. Hinter den Kulissen der harmlos wirkenden Reisegruppe entspinnt sich ein perfides Versteckspiel, das zu eskalieren droht …

Der neue Elb-Krimi und seine Autorin

„Elbschatz“ ist der achte Elb-Krimi um Hauptkommissar Philip Goldberg, der in der Holsteinischen Marsch spielt. Weitere Bände sind in Vorbereitung. Autorin Nicole Wollschlaeger, 1974 in Pinneberg geboren, absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Buchhändlerin. 2004 schloss sie ihr Schauspielstudium in Hamburg ab. Sieben Jahre lang lieh sie ihre Stimme der Kinderbuchreihe „Das magische Baumhaus“ und tourte mit ihren Lesungen durch ganz Deutschland. 2013 erschien ihr erster Roman „Schatten über Nargon“ im Carlsen Verlag. Mit „Elbschuld“ startete 2016 die Krimireihe um das Kophusener Ermittler-Trio. Sie lebt als freiberufliche Autorin mit ihren beiden Katzen im Kreis Steinburg.

Zeit und Ort der Lesung

Donnerstag, 10. Oktober

19.30 Uhr

Eintrittkarten gibt es für 8 Euro bei der Stadtbücherei Wedel an der Information.

Karten können auch per E-Mail oder Telefon reserviert werden.

Tel. 04103 9359-0

Stadtbuecherei@wedel.de