In den Hafen einlaufende Schiffe müssen an bestimmten Plätzen korrekt an den großen Pollern festgemacht werden, damit sie auch. bei Wind und Wetter ihre Position nicht verändern. Ansonsten könnte das Schiff nicht be- und entladen werden. Und genauso müssen die großen Pötte auch zum richtigen Zeitpunkt, wieder losgemacht werden. Liegezeiten im Hamburger Hafen sind teuer, so dass sich die Festmacherexakt an vereinbarte Uhrzeiten halten müssen. Ohne „Festmacher“ ist das alles undenkbar.

Flexibles Flimmern

Das mobile Kino „Flexibles Flimmern“ zeigt im Schaudepot des historischen Schuppens 50A, dem ersten Standort des Deutschen Hafenmuseum, an drei Abenden eine NDR-Dokumentation aus dem Jahr 1971 über den Beruf des Festmachers. Vor dem Film berichten zwei Festmacher über die Besonderheiten dieser Tätigkeit und über ihre persönlichen Erfahrungen in diesem Beruf: Hermann Zehbe aus seiner generationenübergreifenden Familiengeschichte, die fest mit den Festmachertätigkeiten und der Restaurierung historischer Festmacherboote verbunden ist. Und Florian Heeckt, selbst ehemaliger Festmacher, und nun tätig im General Management der HLM Hamburg Lines Men GmbH.

10.000 Objekte zum Thema Hafenarbeit und mehr

Der Ort der Veranstaltung könnte passender nicht sein: Das im südlichen Teil des historischen Schuppens 50A untergebrachte Schaudepot versammelt auf etwa 2.500 Quadratmetern etwa 10.000 Objekte zu den Themen Hafenarbeit, Güterumschlag, Schiffbau und Revierschifffahrt. Ein gesonderter Abschnitt der Ausstellung widmet sich dem Gegenstand, der vieles im Hafenalltag veränderte: dem Container. Die Einführung des Containers bedeutete das Anfang vom Ende des Stückgutumschlags. Hier gibt es Informationen über die Anfänge und Irrwege der Containerisierung, zu typischen Berufen dieser Ära wie auch zur Kunst des Laschens – also des Festmachens – von Containern auf Schiffen.

Infos

Filmvorführungen und Gespräch: „Die Festmacher“

von Klaus Ellrodt und Christian Widuch, NDR 1971, 43 min.

Dienstag, 19. April 2022, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr

Mittwoch, 20. April 2022, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr

Donnerstag, 21. April 2022, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr

Eintritt: 12 Euro

Reservierung unter: reservierungen@flexiblesflimmern.de