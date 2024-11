„Aufgeben ist fantasielos“ – 07.11.2024

Zuversicht tut Not in diesen fragilen Zeiten, sagt die bekannte Autorin Gabriele von Arnim. Sie wendet sich bei diesem besonderen Abend in Blankenese an die Generation, die Zuversicht an nötigsten braucht.

Die Autorin Gabriele von Arnim liest aus ihrem neuen Buch und macht der jungen Generation Mut. Ihr Motto könnte lauten: Zuversicht wagen.