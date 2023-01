Wedel: Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

In der Stadtbücherei Wedel am heutigen Gedenktag gleich zwei Veranstaltungen an die Verbrechen des Nazi-Regimes. Um 18 Uhr beginnt – organisiert vom Stadtarchiv Wedel – der Vortrag von Sven Hüber mit dem Titel „Unerwartete Antworten“ – Das vergessene Hinrichtungsopfer Albert Jacob und die Wedeler Lehrerin Margret Bechler (Details zur Veranstaltung unter diesem Link)

Die Erinnerungen der Wedeler Lehrerin Margret Bechler, die unter dem Titel „Warten auf Antwort“ erschienen, hat viele Leserinnen und Leser gefunden. Durch intensive Recherche stieß Sven Hüber, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, auf Widersprüche in den Memoiren.

Er förderte Erkenntnisse zutage, die Bechlers Rolle während des NS-Regimes in ein neues Licht rücken. Albert Jacob, geriet lange Zeit in Vergessenheit. Er wurde für einen Akt der Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Seine Geschichte wird nun neu erzählt.

Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus: „Wieso die Nazis Angst vor „Pünktchen und Anton“ hatten“

Um 19.30 Uhr folgt die gemeinsame Veranstaltung des „Arbeitskreises der Stadt Wedel gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit“, der AmschlerStiftung und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. (Details zur Veranstaltung unter diesem Link)

Die Veranstaltung nimmt in diesem Jahr das Thema Zensur und Bücherverbrennungen in den Fokus. Schülerinnen und Schüler der Gebrüder Humboldt-Schule und der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule werden mit ihren Beiträgen auf die Verbote von Literatur und Musik eingehen.

Den musikalischen Rahmen gestaltet die Wedeler Jazz-Combo „Elbsound 5“. Das Grußwort wird in diesem Jahr die Vorsitzende der Amschler-Stiftung, Heidi Garling, sprechen. Irmgard Jasker vom Arbeitskreis wird in die Thematik einführen, Uta Amer über die Folgen der Verbote referieren und Dr. Achim Juse die Moderation übernehmen.

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Seit 1996 ist der 27. Januar in der Bundesrepublik der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Tag erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, in dem mehr als eine Million Menschen ermordet wurden. Mehr Informationen zum Gedenktag und dessen Hintergründe hat die Bundeszentrale für politische Bildung unter diesem Link zusammengestellt.