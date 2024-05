Gemeindeakademie Blankenese: Lesung aus „Deutsche Lebenslügen“

Der deutsche Jude Philipp Peyman Engel ist schockiert, dass die Empörung in Deutschland so zögerlich zum Ausdruck komme – aber nicht überrascht. Seit Jahren verfolgt der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen die „Anbiederung der deutschen Politik an die Feinde Israels und den alltäglichen Antisemitismus aus allen Ecken der Gesellschaft“ – von Rechten, von Linken, von muslimischen Migranten.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, Anmeldungen unter gemeindeakademie@blankeneser-kirche.de oder Telefon 86 62 50 16. Engels Buch „Deutsche Lebenslügen. Der deutsche Antisemitismus wieder und wieder noch“ ist ein Plädoyer für mehr Wachsamkeit in Politik und Gesellschaft. Ein Augenöffner, streitbar und couragiert. Im Gespräch mit Pastor Frank Engelbrecht stellt Engel sein Anfang März erschienenes Buch vor. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Wassermann statt.Anmeldungen unteroder Telefon 86 62 50 16.