Genesis II – Multimediale Ode an die Schöpfung

Immersive Kunst. Das hört sich weit sperriger an, als es tatsächlich ist. Hinter dem Begriff stehen riesenhafte, sich bewegende 3D-Projektionen. Sie werden mit Musik unterlegt und bieten ein einmaliges Erlebnis. In jüngster Zeit machten besonders zwei immersive Kunstwerke in Hamburg Furore. So gab es vor rund einem Jahr in der Gaußstraße das Erlebnis „Monets Garten“. An gleicher Stelle kann man aktuell die immersive Ausstellung „Tutanchamun“ erleben. Und nun kommt mit „Genesis II“ die nächste immersive Sensation nach Hamburg. Noch bis Ende März wird das Kunstwerk in der Kulturkirche Altona gezeigt. Nach dem erfolgreichen ersten Teil, der die Anfänge der Welt interpretierte, setzt „Genesis II“ ein Jahr später die immersive Reise durch die Schöpfung fort. „Genesis II“ wird noch bis zum 26. März aufgeführt.

Genesis II – Sonne, Mond und Sterne

Hinter der gigantischen Lichtshow steht das renommierte Schweizer Künstlerkollektiv Projektil. „Genesis II bietet nicht nur eine Show, sondern eine Erfahrung, die die Grenzen zwischen Kunst und Technologie verschwimmen lässt“, verspricht Roman Beranek, Creative Director bei Projektil. „Es ist eine Hommage an die Schöpfung, die durch innovative Techniken und künstlerische Darstellung eine tiefgreifende emotionale Resonanz erzeugt.“ Hierfür hüllt eine Vielzahl von Hochleistungsprojektoren die inneren Strukturen, Formen und Gemäuer der Kulturkirche in farbgewaltige Bildwelten. Hierdurch können Besucherinnen und Besucher seit dem 15. Februar die Entstehung von Sonne, Mond und Sterne fast greifbar erleben.

Über Projektil

Projektil ist ein international renommiertes Künstlerkollektiv aus Zürich. Das multidisziplinäre Team umfasst Experten aus den Bereichen Kunst, Musik, Programmierung, Technologie und Design. Projektil will mit seinen Shows inspirieren, Neugier wecken und die Besuchenden in neue Welten eintauchen lassen. Die Lichtshow wird präsentiert von „Eonarium.“

Weitere Informationen

Kulturkirche Altona

Bei der Johanniskirche 22

22767 Hamburg

Dauer der Veranstaltung etwa 30 Minuten

Tickets zur Show in der Altonaer Kulturkirche sind ab sofort online erhältlich

Erwachsene: 13,90 Euro, Kinder bis 9 Jahre: 6,90 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahre: 9,90 Euro

Kinder bis 4 Jahren erhalten freien Eintritt.

Termine und Ticketverkauf: www.feverup.com/m/146583

Weitere Informationen unter: www.kulturkirche.de

Einlass etwa 15 Minuten vorher