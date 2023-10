Größtes mobiles Kunstwerk der Welt in Altona

Das Global Gate besteht aus 37 Seecontainern. Diese sind aufeinandergestapelt in Form des Brandenburger Tors und wurden mit Leinwänden bespannt. Auf diese Weise bieten sie eine Ausstellungsfläche von insgesamt 2.000 Quadratmetern. Besucher können sich die temporäre Kunstinstallation kostenlos noch mindestens bis Mitte November in Hamburg anschauen.

Tor zur Welt der Ottifanten

Otto präsentiert seine Kunst in verschiedenen Formaten und Stilarten auf dem gigantischen Kunstwerk. Dabei interpretiert er berühmte Werke der Kunstgeschichte neu. Dazu zählen etwa „Die große Welle“ vor Kanagawa von Katsushika Hokusai oder Jan Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohring“. „Das Global Gate ist damit auch ein Tor zur Welt meiner Ottifanten“, sagt Otto, dessen geliebte Figuren sich in dem einen oder anderen Gemälde wiederfinden und schließlich auch das Tor als stilisierte Quadriga krönen. Auf dem Kunstwerk befinden sich auch ausgewählte Bilder aus Ottos neuem Buch „Ganz große Kunst: 75 Meisterwärke“, das erst kürzlich erschienen ist.

Die Idee zum Global Gate entstand zufällig beim Spielen

„Wir sind begeistert, dass Otto das Global Gate mit so viel Herzblut gestaltet und sich seine ganz eigenen Gedanken zur Umsetzung gemacht hat“, sagt Marcus Schäfer, Gründer des Global Gate. Der Kunstvisionär ist die treibende Kraft hinter führenden Kunstprojekten weltweit. Darunter sind das The Art Maze auf dem Burj Al Arab in Dubai, die Thailand Yacht Show Art mit Sir Norman Foster und die Allianz Art Night im Petronas Philharmonic Orchestra.

Die Idee zum Global Gate hatte Marcus Schäfer gemeinsam mit seinem Sohn, als sie nach Ihrer Rückkehr aus Malaysia vergeblich auf einen Seecontainer mit ihrem Hausstand sowie Spielsachen warteten. Nachdem Schäfer seinem Sohn Maximilian zur Überbrückung der Wartezeit Spielzeugcontainer gekauft hatte, baute dieser daraus das Brandenburger Tor nach. Da das dem Kunstinnovator noch nicht bunt genug war, kam eines zum anderen.

Gigantische Wanderausstellung

Das Global Gate ist eine Art Wanderausstellung. Zum ersten Mal in Originalgröße wurde das Kunstwerk 2020 am Frankfurter Flughafen aufgebaut, ein Jahr später in Dubai vor dem Burj Khalifa. Der kooperierende Künstler war dort jeweils Leon Löwentraut. Nach der Ausstellung in Hamburg sollen noch weitere folgen.