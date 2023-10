Am 1. Oktober startet die neue Halloween-Show im Hamburg Dungeon: „Die Toten von Kirchhoff“. Wie es in Hamburgs Horror-Attraktion üblich ist, geht es um einen historischen Stoff. Die Geschichte entführt die Gäste nach Kirchhoff, einen Teil der Elbinsel Görrieswerder, die heute Neuhof heißt. „Wir sind immer wieder auf der Suche nach historischen Stoffen, Geschichten und Legenden aus Hamburg, die zum Hamburg Dungeon passen. Als wir in einem Geschichtsbuch auf die Sage der Leichen von Kirchhoff stießen, war uns sofort klar, dass wir sie erzählen müssen – und wann passt eine solche Geschichte besser, als zu Halloween?“, erklärt Miriam Wolframm, General Managerin des Hamburg Dungeon. Und darum geht es …

Zur Geschichte

Im Vorwinter des Jahres 1020 soll in Görrieswerder eine schreckliche Flut Hunderte von Bewohnern das Leben gekostet haben. Sie wurden in Gruppengräbern unter Erdhügeln verscharrt und mit großen Steinen beschwert. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sanken die Gräber ab. Die Menschen kehrten zurück in die Marschen der Insel. Häuser, Straßen und Kirchen entstanden auf den praktischen Anhöhen, ohne zu wissen, was unter diesen Hügeln schlummert.

Im 14. und 15. Jahrhundert zerrissen Sturmfluten erneut Görrieswerder. Aus der ehemals großen Insel entstanden unter anderem die Inseln und Stadtteile Finkenwerder, Altenwerder und Kirchhoff. Heute steht an diesem Ort, unweit der Köhlbrandbrücke, Industrie. Doch auf einem alten Friedhof soll einer der historischen Begräbnisplätze gelegen haben – und die Verscharrten haben bis heute keine Ruhe gefunden.

Was die Besucherinnen und Besucher erwartet

Das Publikum des Hamburg Dungeon findet sich auf diesem gruseligen Friedhof wieder. Ein verschreckter Einheimischer erscheint auf dem Friedhof, laut nach Oskar rufend. „Wo nur ist Oskar?“. Der Einheimische weiht die Besuchenden in die dunkle Geschichte von Kirchhoff ein – und in die gruseligen Sagen, die sich die Bewohner über die Ruhelosen in den Erdhügeln erzählen. Dank professioneller Schauspielerinnen und Schauspieler, filmreifer Kulissen und Special Effects erwacht die schaurige Hamburger Geschichte zum Leben und wird regelrecht spürbar. Gänsehaut ist garantiert und man lernt noch etwas aus der Hamburger Geschichte.

Blutdurst im Dungeon

Teil der Halloween-Saison ist eine außergewöhnliche Wohltätigkeitsaktion. An einem Ort, an dem das Kunstblut nur so zu spritzen scheint, findet am Freitag dem 13. gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Blutspendeaktion im Hamburg Dungeon statt.

Weitere Informationen

Das Hamburg Dungeon haucht seit dem Jahr 2000 den dunklen Seiten der Hamburger Geschichte auf unterhaltsame Weise Leben ein: Professionelle Schauspieler schlüpfen in historische Rollen und nehmen die Besucher in interaktiven Shows mit auf eine schaurig-komische Reise durch über 600 Jahre

Hamburger Vergangenheit.

Die saisonale Sondershow „Die Toten von Kirchhoff“ läuft nur in der Halloween-Saison 2023 vom 1. bis 31. Oktober 2023.