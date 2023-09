Kiezbühne feiert 20 Jahre „Heiße Ecke“

Schon bei den zwei Geburtstagsshows am Wochenende hat das Publikum die erfolgreichste deutsche Musicalproduktion – 20 Jahre Ensuite-Spielzeit, über 5.200 Shows und über 2,8 Millionen Gäste – kräftig hochleben lassen. Gestern Abend folgte dann die große Geburtstagsgala mit geladenen Gästen und viel Rummel am roten Teppich.

Zur Festschar gehörten unter anderem Schauspielerin Hannelore Hoger, die Kölner Band Kasalla, die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff, Moderator Lou Richter, Bestseller-Autor Tommy Jaud, TV-Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt („Das große Backen“), „Deine Freunde“-Sänger Lukas Nimscheck, Sängerin und Schauspielerin Carolin Fortenbacher, FC-St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler. Einige Stars übernahmen auch einen Gastauftritt. Dazu zählten Musicalstar Tetje Mierendorf, Fernsehkoch Tim Mälzer („Kitchen Impossible“), Moderator Ralph Morgenstern, Schauspieler Matthias Schloo, Drag-Queen Fanny Funtastic und Kiezpfarrer Karl Schultz.

Die „Heiße Ecke“ und St. Paulis viele Geschichten

Letzterer kennt die Reeperbahn wie kaum ein Zweiter. Seine Darbietung eines ältlichen Herrn, der mit seiner Frau nach Jahrzehnten wieder die Reeperbahn besucht, war besonders rührend. Die Szene zeigt, was die „Heiße Ecke“ vor allem ist: Ein Stück über einen recht speziellen Ort: St. Pauli ist ein Meer von Geschichten, voller Kultur, Schicksalen, Kriminalität – ja, schon – aber eben auch so viel mehr. Das betonte Kultursenator Dr. Carsten Brosda in seiner Laudatio und fasste kurz zusammen, dass Hamburg froh sein könne, über einen Ort wie St. Pauli und die Reeperbahn, mit all seiner Kultur und einem Miteinander so vieler verschiedener Menschen. Besonders würdigte er bei dieser Gelegenheit, was die Kulturszene durch die Pandemie hindurch für die Gesellschaft geleistet habe.

Stilechte Currywurst und menschliche Größe

Gestartet war der Abend mit einem stilechten Bierempfang, dazu gab’s Currywurst, die zugunsten von Hamburg Leuchtfeuer e. V. verkauft wurde. Der Verein betreibt ein Hospiz auf St.Pauli und wird seit vielen Jahren durch das Kiezmusical unterstützt. Die Gäste konnten sich am Boxautomaten und am Glücksrad versuchen und am „Heiße Ecke“-Fotoautomaten Erinnerungsbilder schießen. Die Einnahmen des Boxautomaten gingen an den Dunkelziffer e.V., der sich um die Opfer sexualisierter Gewalt kümmert. Während der Show, in der statt der üblichen neun Schauspielenden gleich das komplette aktuelle Ensemble auf der Bühne stand, kamen Gesangbücher zum Mitschmettern von Ohrwürmern wie „Reeperbahn“ zum Einsatz.

Nach dem großen Finale überreichte Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher Blumen auf der Bühne, unter anderem an die Musicalmacher Martin Lingnau, Heiko Wohlgemuth und Thomas Matschoß – und an Kathi Damerow, die bereits seit der Uraufführung 2003 als Imbisswirtin Margot in der „Heißen Ecke“ auf der Bühne steht. Und das merkte man auch in dieser Vorstellung, wo wieder jeder Atmer saß. Das feierte das Publikum denn auch mit stehendem Applaus. Dr. Peter Tschentscher sagte abschließend: „Die ‚Heiße Ecke‘ kennt man in ganz Deutschland. Mit viel Witz, Herzlichkeit und Großstadtflair bietet das Musical einen unterhaltsamen Einblick in das Leben auf St. Pauli. Ich gratuliere dem Team der ‚Heißen Ecke‘ und dem Schmidts Tivoli sehr herzlich zum 20-jährigen Jubiläum und wünsche alles Gute für die Zukunft!“