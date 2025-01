Karin Baron liest in Wedel aus ihrem neuen Roman

In ihrem neuesten Werk „Villa Flora. Das Geheimnis vom Elbhang“ entführt die Karin Baron ihre Leserinnen und Leser in eine charmante Mehrgenerationen-WG in den malerischen Elbvororten Hamburgs. Mit Leichtigkeit und einem Hauch Humor erzählt Baron die fesselnde Lebensgeschichte der Hauptfigur Flora Perleberg. Deren Schicksal ist eng mit der bewegten Geschichte Hamburgs aus der Kriegs- und Nachkriegszeit verknüpft.

Die Autorin Karin Baron

Nach einem Sprachstudium, das sie quer durch Europa führte, war Karin Baron Übersetzerin, Redakteurin und Texterin, bis sie für den Adventskalender ihrer Töchter eine wilde Geschichte schrieb. Seither hat sie mit dem Geschichten-Schreiben nicht mehr aufgehört. Hauptsächlich verfasst sie Kinder- und Jugendbücher. Zuletzt schrieb sie über ihre Lieblings- und Lebensstadt Hamburg das Buch „Hamburg drunter und drüber“.

Die Finanzierung der Veranstaltung übernimmt der Förderverein für die Stadtbücherei Wedel e.V. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Die Lesung ist eine Kooperation der Stadtbücherei mit der Neuen Apotheke.

Zeit und Ort

Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr, Neue Apotheke, Mühlenstraße 44, Wedel