22. August 2025
Klangraum mit Saxophon – „Wenn die Stille singt“

Der Alltagsstress verlangt oft viel Kraft ab. Und die Zeit, um sich auszuruhen, nimmt man sich wohl zu selten. Ruhe finden, auch wenn es nur mal so zwischendurch ist, das ermöglicht noch bis in den September ein Angebot in Blankenese.

Finden Sie Ruhe in der Musik von Kristina Mohr. // Foto: GingerHead Arts

Zeit zum Innehalten an trubeligen Markttagen, das bietet die Saxophonistin Kristina Mohr mit ihrer intuitiven Musik und lyrischen Eigenkompositionen. Die Musikerin spielt seit einiger Zeit an den Dienstagen in der Blankeneser Kirche am Markt. Und das Publikum wird immer zahlreicher und lässt sich vom gefühlvollen Sound ihrer Musik berühren. Es sind Momente der Ruhe, die die Künstlerin als ein „Guckloch der Ewigkeit“ nennt.

Nehmen Sie sich doch einfach mal die Zeit, schauen rein und lassen sich treiben. Die Termine sind kostenlos.

Zeit und Ort

Immer dienstags 12 bis 12.30 Uhr, noch bis einschließlich 9. September, in der Blankeneser Kirche am Markt

