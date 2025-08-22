Klangraum mit Saxophon – „Wenn die Stille singt“

Zeit zum Innehalten an trubeligen Markttagen, das bietet die Saxophonistin Kristina Mohr mit ihrer intuitiven Musik und lyrischen Eigenkompositionen. Die Musikerin spielt seit einiger Zeit an den Dienstagen in der Blankeneser Kirche am Markt. Und das Publikum wird immer zahlreicher und lässt sich vom gefühlvollen Sound ihrer Musik berühren. Es sind Momente der Ruhe, die die Künstlerin als ein „Guckloch der Ewigkeit“ nennt.

Nehmen Sie sich doch einfach mal die Zeit, schauen rein und lassen sich treiben. Die Termine sind kostenlos.

https://www.saxofool.de/2025/06/21/klangraum-mit- saxophon -kirche-blankenese-15-07-09-09-25/ Weitere Informationen finden Sie hier:

Zeit und Ort

Immer dienstags 12 bis 12.30 Uhr, noch bis einschließlich 9. September, in der Blankeneser Kirche am Markt