Bei Ankunft Mord – 15. Hamburger Krimifestival

Bereits zum 15. Mal findet das Hamburger Krimifestival statt. Vom 1. bis 5. November 2022 gibt es auf Kampnagel Nervenkitzel mit rund drei Dutzend Autorinnen und Autoren. Der Vorverkauf läuft bereits.

Deutschlands erfolgreichste Krimiautorin zu Gast

Zur Eröffnung stellt Deutschlands erfolgreichste Krimiautorin Charlotte Link ihren neuen Bestseller „Einsame Nacht“ vor. Musikalisch umrahmt Deutschlands bekannteste Liedermacherin – und Hamburgerin – Anna Depenbusch den Abend.

Die weiteren Autorinnen und Autoren

Yrsa Sigurðardóttir bringt uns ins tief verschneite isländische Hochland. Alptraumhafte Bilder aus Skandinavien entstehen bei Åsa Larsson, Arne Dahl aus Schweden und Anne Holt aus Norwegen. Packende Geschichten in der italienischen Nacht, die vom Istituto Italiano di Cultura di Amburgo initiiert wurde, erzählen Massimo Carlotto und Patrizia Rinaldi.

Der französische Abend mit deutschen Autorinnen und Autoren ist bereits eine kleine Tradition beim Hamburger Krimifestival. Dieses Mal treten Alexander Oetker und Pierre Lagrange auf. Auf das aktuelle politische Geschehen spielt der Frankreich-Kenner Ulrich Wickert in seiner Krimireihe mit dem Pariser Untersuchungsrichter Ricou an. In Frankreich nehmen auch die Bücher von Britta Habekost und Cay Rademacher ihren Ausgang. Sie bieten – ebenso wie Axel Simon – Hochspannung in historischem Gewand. Bei der Wiener Nacht wird von blutigen Morden aus der Feder Ursula Poznanskis zu hören sein. Bei Thomas Raab wird es eher schwarzhumorig zugehen.

Die lokale Krimiszene

Weitergeführt wird die erfolgreiche Veranstaltungs-Reihe „Hamburger Newcomer“ – mit freundlicher Unterstützung der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Daniel E. Palu lässt zur Apfelblüte im Alten Land morden; bei Frauke Scheunemann liegt auf der Insel Usedom „Der Tote im Netz“; bei Autorenduo Peter Wenig und Hanns-Stephan Haas wird eine an Alzheimer erkrankte Frau in Hamburg erst zur Täterin, dann zum Opfer; und bei Leo Hansen geschehen grausame Ritualmorde in der Hansestadt.

Helga Glaesener, Henri Faber und Eberhard Michaely bestreiten Mord und Totschlag nach hanseatischer Art – in drei gänzlich verschiedenen Tonarten. Und Hamburger Krimi-Urgesteine dürfen auch in diesem Jahr nicht fehlen: Anette Hinrichs, Klaus-Peter Wolf, Krischan Koch und Romy Fölck bestreiten in der K6 eine Veranstaltung zwischen Humor und Härte.

Stars der mörderischen Szene

Erneut sind viele Stars aus dem In- und Ausland dabei: Joe Bausch arbeitete über dreißig Jahre lang als Gefängnisarzt. Als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort sorgt er für authentischen Charme am Ort des Verbrechens. Als Autor sorgt mit seinen True Crime Stories für Furore. Im Gepäck hat er sein neues Werk „Mea Culpa“. Auch Klaus Püschel und Bettina Mittelacher greifen Fälle aus der Rechtsmedizin auf: ob „Tod beim Golf“ oder „Tod durch Schuss“. Ebenfalls aus eigener Berufserfahrung schöpft der US-amerikanische Autor Chris Carter, der lange als Kriminal-psychologe tätig war. In seinen Thrillern geht es besonders blutig und perfide zu.

Live-Umsetzung eines Romans

„Mutterherz“ heißt der neue Titel der amerikanischen Bestsellerautorin Tess Gerritsen, die ebenfalls auf Kampnagel zu Gast ist. Ein weiterer internationaler Stargast ist der israelische Autor Dror Mishani. Er präsentiert seinen aktuellen, in Tel Aviv angesiedelten Roman „Vertrauen“. Bruno, Chef de Police, ist längst Kult, auch in seinem vierzehnten Fall zeigt sich Martin Walker als stilistisch eleganter Meister seines Faches. Kult ist auch Gereon Rath. Autor Volker Kutscher lässt ihn in seinem neunten Band – „Transatlantik“ – in die USA fliehen. Unterhaltsam geht es bei David Safier zu, der erneut Miss Merkel ermitteln lässt. Der Zeichner Oliver Kurth setzt Szenen aus dem Roman live in Bilder um.

Premierenfieber beim Krimifestival

Erstmals zeigen TKKG Junior ihr neues Stück „Heiße Spur im Nebelhafen“. Hier als Livehörspiel präsentiert, erscheint es im Januar als Hörspielfolge. Und zum Finale des 15. Hamburger Krimifestivals gibt es eine Tatort-Premiere: Exklusiv wird „Borowski und die große Wut“ mit Axel Milberg und Almila Bagriacik gezeigt, der voraussichtlich 2023 im TV zu sehen sein wird.

Ausgerichtet wird das Krimifestival vom Hamburger Abendblatt, der Buchhandlung Heymann und dem Literaturhaus Hamburg. Das Programm sowie ausführliche Informationen finden Sie auf der Website des Krimifestivals.