Lagerfeuerkonzerte 2023 – Musikgruppen gesucht

Die Lagerfeuerkonzerte finden in diesem Jahr am 25. Mai, 24. Juni und 13. Juli statt. Gesucht werden hierfür Duos und Trios, die akustisch oder mit

geringer Verstärkung für „fröhlich-sommerliche Stimmung sorgen“, wie das Bürgerhaus mitteilt. Bewerbungen sind bis zum

28. Februar möglich. Das Organisations-Team bittet um Hör- oder Videobeispiele per Mail unter: kultur@buergerhaus-bornheide.de

Die Lagerfeuerkonzerte sind auf kein Musikgenre festgelegt. Jede Musikrichtung ist also gerne gesehen. Das Auswahlverfahren findet im März statt.

Die Lagerfeuerkonzerte

Der Eintritt bei den Lagerfeuerkonzerten ist kostenlos. Die Konzerte finden auf der Wiese vorm Bürgerhaus Bornheide (rotes Haus) statt und starten an den jeweiligen Tagen um 18 Uhr. Es spielen immer zwei feste Acts. Danach geht es weiter mit einer „Offenen Bühne“.