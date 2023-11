Leon Löwentraut erhält Ernst Barlach Preis

Der Künstler Leon Löwentraut wird am 1. Dezember mit dem Ernst Barlach Preis 2023 für Bildende Kunst ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1995 von der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg vergeben, um auf besonders innovative künstlerische Positionen aufmerksam zu machen. Die Jury entschied sich einstimmig für den 25-jährigen Leon Löwentraut.

Preisverleihung in Wedel

Die feierliche Preisverleihung findet am 1. Dezember 2023 um 19 Uhr im Barlach Kunstmuseum Wedel statt. Gleichzeitig zur Vergabe ehrt die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg den Künstler mit einer Ausstellung, die bis zum 28. Januar 2024 läuft. Insgesamt werden mehr als 70 Werke – Gemälde, Graphik-Editionen, Skulpturen und Kohlezeichnungen – präsentiert.

Museumsdirektor spricht sich für mehr Aufmerksamkeit aus

Dr. Jürgen Doppelstein, Museumsdirektor und Vorsitzender der Ernst Barlach Gesellschaft, erklärt: „Leon Löwentrauts Werke und seine stark medienbasierte öffentliche Kommunikation werden von der traditionellen Kunstkritik bisher wenig beachtet. Wir sind der Meinung, dass es Zeit für einen Blickwechsel ist.“

Zur Relevanz von Löwentrauts Werk sagt er: „Leon Löwentraut zeigt den modernen Menschen in seiner ganzen Isolation und Zersplitterung. Und diesen Menschen macht er zugleich auch zu einem großen Geheimnis. Seine Darstellungen von robotischen Gestalten wirken wie Nachrichten aus einer fernen, rätselhaften Welt. Sie sind apokalyptisch und utopisch zugleich, sie schwanken zwischen gestisch, gegenständlich, abstrakt, ornamental und provozierend farbexplosiv.“

Zu Leon Löwentraut

Leon Löwentraut wurde 1998 in Kaiserslautern geboren. Er lebt und arbeitet in der Nähe von Düsseldorf und in Portugal. Seit 2018 schmückt eines von Leon Löwentrauts Bildern die Wandelhalle des NRW-Landtags. Die Hochschule Kaiserslautern erteilte dem Maler für das Wintersemester 2021/2022 einen Lehrauftrag im Studiengang Virtual Design. Ziel war es, intelligente Inszenierungsformate für den Kunstsektor zu entwickeln, um analoge Kunst mit digitalen Möglichkeiten greifbarer zu machen. Jetzt gab es für das gemeinsam entwickelte Projekt „Volar“ vom Art Directors Club (ADC) Gold.