Manfred Ertel schreibt Krimis aus dem wahren Leben

Der gebürtige Hamburger Manfred Ertel war jahrzehntelang politischer Korrespondent wie auch investigativer Reporter des SPIEGEL. Er deckte in den 80er Jahren die „Waterkantgate-Äffäre“ um den damaligen Ministerpräsidenten Uwe Barschel auf. Der routinierte Autor verarbeitet in „Akte B.“ zum zweiten Mal eigene Erfahrungen und Erlebnisse in einem fiktiven Thriller. Es sind die Affären und Skandale mitten unter uns, in Politik, Wirt­schaft sowie Kultur, die den Autoren und Publizisten inspirieren.

Man könnte sagen, die besten Krimis schreibt oft das wahre Leben. So ist es auch hier. In einem Mix aus Lesung, Vortrag und Gespräch erzählt der Autor auch von der Bedeutung des investigativen Journalismusses für ein besonderes Krimi-Genre.

Manfred Ertel durchleuchtet ein Dickicht aus dunklen Verstrickungen



Zur Geschichte: Nach vielen Jahren Sendepause erhält die junge Hamburger Juristin Jule Hansen eine Nachricht ihrer Mutter. Es ist die Nachricht ihres Todes. War es ein Freitod oder Mord?

Jule kann nicht an einen Suizid glauben. Zusammen mit ihrer besten Freundin, einer Hamburger Oberstaatsanwältin, begibt sie sich auf Spurensuche. Sie landen tief im Dickicht deutsch- deutscher Zeitgeschichte. Dabei stoßen sie auf einen korrupten norddeutschen Ministerpräsidenten, der in den achtziger Jahren regelmäßig in der DDR aus- und einging. Diese Besuche drehten sich offenbar um dubiose Waffendeals und zahlreiche Sexabenteuer des Politikers. Die Vergangenheit ruht nicht: Die Stasi-Netzwerke von damals reichen bis in die Gegenwart. Wie hängt alles zusammen?

Weitere Informationen zur Lesung

Manfred Ertel liest aus seinem Buch „Akte B.“

28. November, 18 Uhr

Stadtbücherei Wedel

Rosengarten 6

22880 Wedel

Öffentliche Veranstaltung. Der Eintritt 5 Euro.

Die Eintrittkarten können an der Information der Stadtbücherei erworben werden.

www.buecherei.wedel.de