Moldauzart

Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur ist eines seiner letzten vollendeten Werke. Es gehört zweifellos zu den beliebtesten Konzerten für dieses Instrument und in der klassischen Musik überhaupt. Den 1. Satz daraus gibt es am 11. Juni in der Kulturkirche Altona zu hören. Dort trifft es auf einen weiteren Klassik-Hit: Bedrich Smetanas „Die Moldau“. Das Stück vertont den Lauf des Flusses, an dem Smetana aufwuchs. Der Komponist beschreibt die Moldau von ihren beiden kleinen Quellen, über deren Vereinigung zu einem Fluss und dessen Weg durch Wälder, Fluren und Landschaften bis hin zur Mündung in die Elbe.

Darüber hinaus sind am 11. Juni Werke von A. Capelt, F. Poulenc für Klavier zu vier Händen, Ensembles, Chöre und Orchester im Programm.

Weitere Informationen

Das Konzert ist Teil der Geburtstagsreihe der Kulturkirche, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Weitere Konzerte finden am 16., 17. und 25. Juni statt. Informationen zu Tickets und Terminen finden Sie hier: www.kulturkirche.de. Das Konzert wird gestaltet von Instrumental-Ensembles, Chören und Orchestern der Hyogo Prefectorial Senior High School Nishinomyia und des Hamburger Konservatorium. Die Leitung hat Michael Petermann.