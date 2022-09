Musicalhit Hamilton startet in Hamburg

Zahlreiche prominente Gäste aus Fernsehen, Musik und Showbusiness haben sich bereits für die Vorstellung angekündigt, darunter Comedian Otto Waalkes, Schauspielerin Andrea Sawatzki, Rapper Samy Deluxe, Model Barbara Meier, Journalistin Gabi Bauer, Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes, „Deichkind“-Sänger Sebastian „Porky“ Dürre, Autorin sowie Moderatorin Sophie Passmann und Schauspieler Jannik Schümann.

Ein Revolutionär der Geschichte, eine Revolution des Musicals

Als Gründervater der USA schrieb Alexander Hamilton Geschichte. Bis dato ziert sein Porträt die amerikanische 10-Dollar-Note. Jetzt erobert seine Story rund um Macht, Loyalität, Freiheit und Liebe die Musical-Bühne. Hamilton erzählt vom Aufstieg und Fall Alexander Hamiltons. Als karibischer Einwanderer arbeitet er sich mit Mut, Charme und Intelligenz nach ganz oben, wird im Laufe seines Lebens Adjutant George Washingtons, heiratet in eine der angesehensten Familien des Landes und kämpft im Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer. Als Co-Autor der neuen Verfassung und erster Finanzminister der USA prägt er das Wesen der jungen Nation entscheidend mit – bis zu einem dramatischen Duell mit seinem früheren Freund und späteren politischen Gegner, Aaron Burr.

Hamilton-Schöpfer Miranda zu Gast

Als Ehrengast aus den USA reist niemand Geringeres als Hamilton-Schöpfer und Hollywoodstar Lin-Manuel Miranda höchstpersönlich an. Der Pulitzer-Preisträger, Disney-Komponist (in diesem Jahr für „Encanto“ Oscar-nominiert) und Netflix-Regisseur („tick, tick… BOOM!“) hat Hamilton nicht nur geschrieben, sondern auch die Musik dafür komponiert, anderthalb Jahre lang am Broadway selbst die Titelrolle gespielt – und damit einen noch nie dagewesenen Musical-Hype ausgelöst. Das Stück – von Kritiker:innen und Publikum gleichermaßen gefeiert – wurde seit seiner Uraufführung 2015 mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft, gewann allein elf Tony Awards sowie einen Grammy Award.



Hamilton

Ab 6. Oktober 2022

Stage Operettenhaus

Spielbudenpl. 1

20359 Hamburg

www.stage-entertainment.de