Nachtklänge in Flottbek

Am 29. Juni steht in der Flottbeker Kirche erneut eine musikalische Besonderheit an. Der Eintritt ist frei.

Der Flottbeker Kammerchor und das Flöten-Ensemble Flutexflute bringen "Nachtklänge" zu Gehör. // Foto.: Michael Maasen auf Unsplash