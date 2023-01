New York Gospel Stars in Wedel

Seit mehr als 15 Jahren kommen die New York Gospel Stars rund um den Winter nach Deutschland und versetzen das Publikum in Staunen, mit ihren außergewöhnlichen Stimmen und ihrer Liebe zur Musik. Am 26. Januar führt es die Publikumslieblinge in die Christuskirche Schulau in Wedel.

New York Gospel Stars zählen zu den Besten ihrer Zunft

Sie zählen zu den besten Gospel-Formationen weltweit. Die Musikerinnen und Musiker sind so unverwechselbar, wie ihre Heimatstadt New York. Lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit ihrem eigenen, speziellen Sound. Das Besondere an den Gospel Stars: Jedes Jahr bekommt man – natürlich neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter und Stimmen zu sehen und zu hören. Jedes Mitglied hat eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, wie er mit dem Publikum interagiert. So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt.

Zusammenarbeit mit Weltstars

Nicht zuletzt haben die Künstler mit Weltgrößen wie Justin Timberlake, Whitney Houston, Ed Sheeran und Aretha Franklin zusammengearbeitet. Dieses Jahr sind die Gospel-Giganten mit über 80 Termine auf Tour. Sie haben freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder im petto. Zur Geltung kommen diese jedoch erst durch ihre warmen Stimmen, gefühlvollen Interpretationen, starken Emotionen und voluminösen Organen. Für die Show in Wedel gibt es noch Tickets.

Weitere Informationen

New York Gospel Stars

26. Januar

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Christuskirche Schulau – Wedel

Tickets sind für 35, Euro an der Abendkasse erhältlich