Dritter Hamborger Plattdüütsch-Dag

Die Speicherstadt, Hagenbecks Tierpark, der Michel und das Hamburger Rathaus sind bekannte und beliebte Ausflugsziele der Hamburgerinnen und Hamburger. Am kommenden Samstag, den 23. April, kann man diese Orte auf Plattdeutsch erleben und zwar am Plattdüütsch Dag. Platt ist nicht nur ein Dialekt, sondern eine eigenständige, niederdeutsche Sprache. Und diese Sprache gehört zu Hamburg, wie das Franzbrötchen. Gleichstellungssenatorin und Schirmherrin Katharina Fegebank hat heute gemeinsam mit Peer-Marten Scheller, Verleger und Sprecher des Plattdeutschrates, das Programm des dritten Hamborger Plattdüütsch-Dags vorgestellt.

Plattdeutsch – „Ein Moin Moin gibt und das Gefühl, zu Hause zu sein.“

Rund 40 Veranstaltungen in allen Stadtteilen bieten ein vielfältiges Programm für Jung und Alt: Von Theaterstücken und Mitmachaktionen bis zu Lesungen, Platt-Führungen, Platt-Workshops und Vorträgen über die Geschichte der plattdeutschen Sprache. So soll die Minderhietensprache Plattdeutsch, die auch wesentlich zu Hamburg gehört, greifbar werden. Katharina Fegebank meint hierzu: „Platt ist ein Identifikationsanker für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Ein ‚Moin, Moin’ oder ein ‚Dat löppt!’ gibt uns das Gefühl, zu Hause zu sein. Dass so viele Leute begeistert sind von der Idee des Platt-düütschroots ,unserem’ Platt einen eigenen Tag zu widmen, zeigt, dass diese Sprache wieder ‚in’ ist.“

Hintergrund

Seit 1999 gilt in Deutschland die „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“. Dieser Vertrag ist internationales Rechtsgut. Er soll dem weiteren Niedergang dieser Sprachen entgegenwirken.

Der Plattdeutsche Rat für Hamburg hat den Plattdüütsch-Dag ins Leben gerufen. Er setzt sich seit 2003 dafür ein, dass die Regionalsprache Plattdeutsch in Hamburg weiter gesprochen und verstanden wird. Der Rat setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern, die von den Hamburger Bürgervereinen, von den Fraktionen in der Bürgerschaft, von den Kammern, von der Evangelischen Kirche, vom Rundfunk, von der Verwaltung und vom Ohnsorg-Theater entsandt werden.

Mehr Infos zum Hamburger Plattdeutsch-Tag finden Sie unter: https://www.platt.hamburg.

In eigener Sache – Plattdeutsch im Hamburger Klönschnack

Seit einigen Ausgaben können Sie Platt auch im Hamburger Klönschnack erleben: Die Tüdelband aus Hamburg singt ausschließlich auf Platt und erreicht damit seit langer Zeit Menschen weit über Hamburg hinaus – quer durch alle Altersgruppen. Im Klönschnack hat die Band eine feste Kolumne „op Platt“ über Themen aller Art. Schauen Sie doch mal rein. Die Kolumne können Sie auch online lesen. Hier finden Sie die Beiträge von Februar und März.