Gigantische Ausstellung in der Waitzstraße

Am 22.02. um 18 Uhr startet die nächste große Ausstellung in der Pop Up Art Galerie Othmarschen mit einer Vernissage. 15 Kunstschaffende der Klasse Felix Eckardt stellen ihre Werke dort aus. Im Fokus steht die Malerei und dies auf eine sehr facettenreiche Weise von ganz freier, kraftvoller Malerei bis zu sehr realistischen Werken. Teils figürlich, teils landschaftlich.

Damit erhalten Kunstfans hier die verschiedensten Eindrücke zeitgenössischer Malerei, aus Stil, Technik und Themen. Ein Kunstjuwel!

Ausstellende Künstlerinnen und Künstler

Jennifer Vosteen, Ilka Felgenhauer, Christian Doeldissen, Klaus Reiter, Elisabeth Overesch, Claudia von Schultzendorff, Christos Bourlakos, Michael Groth, Ulrike Böttcher, Sabine Dahlhaus, Jan Robert Menz, Charlotte Jammeh, Bojana Dacic, Stefan Schumacher, Renate Höft

Zeit und Ort

Ausstellung

22. Februar bis 22. März

Mi. bis Fr.: 15-19 Uhr

Sa.: 10 bis 14 Uhr

Pop Up Art Galerie, Waitzstr. 11, 22607 Hamburg, neben dem S-Bhf Othmarschen

Vernissage

22. Februar, 18 Uhr (kostenlos)

Finissage

Sa., 21. März, 18 Uhr