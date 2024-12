Pop Up Artgalerie: Jahresausklang mit Live Musik

In der Pop Up Artgalerie ist am 20. Dezember das Trio „amazing“ zu hören: Luisa, Stevie und Gero – Stimme, Piano und Gitarre. Luisa verleiht mit ihrer Stimme den Feelgoodsongs zarte, mutige Töne und schreibt und gestaltet leidenschaftlich gern. Stevie, Pianist, Sänger und Leader des erfolgreichen „Steve Bourbon Projects“ wirft 35 Jahre Musikliebe in die Tasten. Gero liefert mit seinen groovie Gitarrentönen den Heartbeat dazu und arbeitet, mit seiner Begeisterung für Technik, immer am Sound.

Laufende Ausstellung

Bei dieser Gelegenheit lohnt ein Blick in die laufende Ausstellungen „80|800 Winteredition“ und, ein besonderer Hingucker, die Sonderausstellung mit Werken von Dieter Nestler. Der norddeutsche Künstler verstarb 2014. Er hinterließ ein umfangreiches Werk, das sich stark mit dem Hamburger Hafen beschäftigte. Nestler suchte immer wieder außergewöhnliche Perspektiven, Zahlen und Symbole, die er in seine ganz eigene Formsprache übersetzte. Dabei verwendete er auch alte Schiffsteile. Es entstanden unter anderem seine bekannten Objektkästen und Reliefs.

Die Pop Up Art Galerie

Die Pop Up Art Galerie ist eine Initiative, die Kunstschaffenden eine professionelle Möglichkeit zur Ausstellung bietet, begleitet von Musik und Getränken. Die Galerie ist neben den offiziellen Zeiten auch nach Terminvereinbarung geöffnet.

Zeit und Ort

Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr bis open end, Pop Up Artgalerie 11, Othmarschen