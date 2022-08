Shakespeare auf dem Spielplatz

Die Schließung der Kulturbetriebe in 2020 brachte das U3-Theater auf eine geniale Idee: „Kultur muss raus“. Um die Theater-Sehnsucht beim Publikum und im Ensemble zu stillen, brachten die Mitglieder des U3-Theaters ihre Produktionen im Freien an ungewöhnliche Orte. Die Spielstätten treten dabei aus dem Hintergrund und werden voll einbezogen. So findet sich Shakepeares „Ein Sommernachtstraum“ auf einem großen Spielplatz in Planten un Blomen wieder. Und tatsächlich, am Abend, bei Eintreffen der Feen und Fürsten, Liebenden und Hassenden, Handwerker und Laufburschen, verwandelt sich der Spielplatz trefflich. Das herausragende Spiel der Akteure tut sein Übriges.

Ein Sommernachtstraum

Wer den Klassiker noch nicht kennt: Nehmen wir einen verzauberten Wald, zwei eifersüchtig-verliebte Liebespaare, fünf herzensgute und ehrliche Handwerker, einen eifersüchtigen Elfenkönig samt seinem chaosbringenden Diener, eine liebende Elfenkönigin samt Elfenschar und einige fehlgeleitete Kräuter-Zauber-Käfte…, dann ist ein humorvoller Sommer-Liebes-Krimi schon garantiert. Der Klassiker wurde von Regisseur Hartmut Uhlemann ein wenig „angepasst“. So finden sich Anklänge auf Hamburg und im Speziellen auf St. Pauli. Das ist nicht über und auch nicht peinlich, sondern ein herzensguter Einfall, der sich hier gut einfügt. Überhaupt ist die Aufführung gelungen, einfach rund. Und der Somernachtstraum gehört, wenn man es recht bedenkt, unbedingt ins Freie.

Drei Stücke, zwei Spielstätten, ein Theater

Aktuell stehen drei Stücke auf dem Spielplan des Theaters: Molières „Der eingebildete Kranke“ (Kleine Wallanlagen), Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ (Kleine Wallanlagen) sowie das bereits erwähnte Stück „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare (Großer Spielplatz Bullerberge). Die Vorstellungen laufen noch bis Ende August an den zwei Spielstätten.

Kleiner Tipp: Packen Sie sich Decken ein und vielleicht sogar ein Kaltgetränk, um es sich im Freien muggelig zu machen.