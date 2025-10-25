Shalosh live im JUKS Schenefeld

Zusammen mit der KUSS-Stiftung Schenefeld präsentiert das JUKS die gefeierte Jazz-Rock-Formation „Shalosh“. Die Band entführt das Publikum mit der Show „Tales of Utopia“ in klangliche Welten voller Energie, Emotion und Innovation. Ein Abend, der Genregrenzen sprengt – intensiv, dynamisch und absolut mitreißend. Tickets sind für 30 Euro zzgl. Gebühren ab sofort bei Timmse & die Hörspiele (Hauptstraße 11, Schenefeld) in Schenefeld erhältlich.

Weitere Infos: www.juks-schenefeld.de

Zeit und Ort

Do., 30. Oktober, 19.30 Uhr, Osterbrooksweg 25, Schenefeld