„The Cloud“ schwebt in der Kirche am Markt

Die Installation „The Cloud“ ist eine aus 360 Vierkanthölzern zusammengesteckte filigrane Skulptur. Sie windet sich nahe der Kanzel in die Höhe. Dort soll sie eine Brücke zwischen Himmel und Erde oder auch Leib und Seele, symbolisieren. Wie ein wolkiges Fragment schwebt ein zweiter skulpturaler Teil im Kirchenschiff. Kengos Werk steht in der Tradition der japanischen und polnischen Holzarchitektur sowie auch seine Bauten es tun.

Derrichtet dem Tokioter Buameister unter dem Titel „Matter of Relationship“ eine Werkschau aus, die noch bis zum 27 Juni läuft. Die Installation in der Blankeneser Kirche am Markt findet als eine Art Erweiterung statt. Erstmals entstand „THE CLOUD“ 2020/2021 in einem Workshop. hier arbeiteten Kumas architekturbüro sowie Professoren und Studierende der Universität Krakau zusammen.