Wedel. Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl – das bedeutet Ausnahmezustand am Theater Wedel, auch in einem Ausnahmejahr: Bereits seit Januar wird hinter den Kulissen fleißig getextet, arrangiert und inzwischen sogar auch geprobt. Dann präsentiert das Theater Wedel „Wahlkabarett 2021“ – „Tschüß, Mutti!“ – eine Abschiedsrevue. Auf das Publikum warten über 90 Minuten ganz normaler Wahnsinn – politisch pointiert, extrem unterhaltsam und garantiert virenfrei!

Die Aufführungen beginnen am letzten Ferienwochenende (30.7.2021). Auf den Sitzplätzen müssen keine Masken getragen werden. Die nötigen Abstände werden eingehalten, indem 60 Prozent der Plätze freigehalten werden. Um dennoch möglichst vielen Zuschauern einen Besuch des Kabaretts zu ermöglichen, wird auch am Donnerstag und Sonntag gespielt.

Termine und Karten

Vom 30.7. bis 25.9 Do./Fr./Sa. 20.00 Uhr, So. 19.00 Uhr (mit Ausnahmen).

Zusätzlich So. 8.8., 15.8., 12.9. und 19.9. 15.00 Uhr.

Karten ab sofort online über www.theater-wedel.de sowie unter 0 41 03 – 967 90 67, oder im Vorverkauf am Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr direkt im Theater.