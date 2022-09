Vernissage „Ukraine: Leben, Liebe, Krieg und Freiheit“

Im Rahmen des Festivals der ukrainischen Kultur und zeitgenössischen Kunst organisieren die UDays (Ukrainian Days in Hamburg) zusammen mit der Hamburger Online-Galerie Spilne Art für moderne ukrainische Kunst eine Arbeitsresidenz. Drei ukrainische Künstlerinnen stellen in der Kunstresidenz unter dem Namen „Ukraine: Leben, Liebe, Krieg und Freiheit“ ihre Werke vor: Ksenia Datsiuk, Olena Shtepura und Daryna Mykytiuk. Parallel können Interessenten in einem Social-Media-Tagebuch mehr über die Arbeiten der Künstlerinnen erfahren, die während des Schaffens in einen emotionalen Zustand eintauchen und über das Leben in Zeiten des Krieges reflektieren.

Die musikalisch-literarische Reise bekannter ukrainischer Komponisten und Schriftstellern, die am 9. September am Benefizkonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg teilgenommen haben, waren Inspiration für die Arbeit der Künstlerinnen – eine spannende Aufgabe für die Kurator:innen, mit diesem Ansatz Musik, Literatur und Malerei zu vereinen.

Im Rahmen der Vernissage genießen Gäste außerdem einen besonderen musikalischen Beitrag: Um 19 Uhr wird der ukrainische Tenor Oleksiy Palchykov Lieder aus seiner Heimat singen. Weitere teilnehmende Künstler und Filmschaffende des Projekts sind Penkova Daria und Alisa Sizykh.

Do., 15. September, 15 Uhr, Paulsenhaus, Neuer Wall 72

Außerdem gibt es einen Tag der offenen Tür in der Kunstresidenz, an dem Besucher, die Künstlerinnen persönlich kennen lernen können.

Fr., 16. September, 12 bis 20 Uhr